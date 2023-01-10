Обедневшие польские пенсионеры вынуждены воровать продукты из магазинов

Польские пенсионеры все чаще попадаются на кражах в магазинах. Они воруют продукты, которые раньше могли себе позволить.
Чаще всего обедневшие пожилые люди выносят из магазинов сыр, масло, мясные нарезки, шоколад и газеты. Многие из них придерживаются убеждения, что могут воровать, так как у них нет денег. А это не их вина, считают пенсионеры.
Участились случаи краж целых кусков мяса из магазинов Польши. Пожилые покупатели выносят их без упаковки и пластиковых лотков. Некоторые кладут мясо в карман курток или сумок. Другие прячут товар под шапкой. Известно о случае, когда у мужчины, стоявшего на кассе, потекло спрятанное мясо. Продавец решила, что покупателю плохо. Однако правда все-таки всплыла.
Пенсионеры воруют из магазинов не только в Польше, но и во Франции. Чаще всего пожилые люди предпочитают не платить за позиции из базового списка продуктов, отмечает телеканал «360».