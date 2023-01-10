CBS News: в Вашингтоне обнаружили секретные материалы периода вице-президентства Байдена

Секретные документы времен работы вице-президента Джо Байдена обнаружены в помещениях аналитического центра его имени в Вашингтоне. Об этом сообщил телеканал CBS News.
Согласно полученной информации, документы обнаружили доверенные лица президента США перед промежуточными выборами. Материалы хранились в папке, где не содержатся закрытые данные.
«По словам источников, порядка десяти документов поступили из офиса вице-президента Байдена в центре», – сказано в сообщении.
Отмечается, что соответствующие документы переданы в национальный архив. Адвокаты Байдена инициировали процесс передачи сами.
Ранее стало известно, что Джо Байден впервые посетил Мексику с официальным визитом. Это первая поездка главы государства в страну в качестве президента, передает телеканал «360».