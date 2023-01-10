Журналист и сенатор в Польше поссорились из-за российского огурца

Клечек заявил, что парламентарий Бурый хорошо зарабатывает, торгуя «русскими огурцами». Сенатор в ответ заявил, что Клечек и сам получает неплохой доход и не ему судить представителя власти. Разозлившись, он подошел к телеведущему, достал из кармана огурец и демонстративно раздавил его об стол. Когда журналист бросил огурец обратно в сторону политика, тот вышел из студии.