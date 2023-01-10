Журналист и сенатор в Польше поссорились из-за российского огурца

Польский телеведущий Милош Клечек и сенатор Яцек Бурый удивили зрителей, со скандалом перекидываясь огурцом в прямом эфире: зерном раздора стало сотрудничество с Россией.
Клечек заявил, что парламентарий Бурый хорошо зарабатывает, торгуя «русскими огурцами». Сенатор в ответ заявил, что Клечек и сам получает неплохой доход и не ему судить представителя власти. Разозлившись, он подошел к телеведущему, достал из кармана огурец и демонстративно раздавил его об стол. Когда журналист бросил огурец обратно в сторону политика, тот вышел из студии.
Польские пользователи YouTube, наблюдавшие перепалку, отнеслись к ситуации с юмором. Один из самых популярных комментариев гласит – «И это только январь… Интересные времена грядут».
Однако больше всего поляков удивил тот факт, что парламентарий пришел на телеэфир с огурцом в кармане.
«А он так все время с огурцом в кармане? У него есть козырь»;
«Ведь у каждого может быть в кармане какой-то талисман, который его защищает»;
«Разница: каждый русский носит в кармане перочинный нож. А Бурый – русский огурец»;
«Фух. Хорошо, что он так ушел из студии, пока я не испугался, подумав о том, что у Бурого еще может в карманах: меч, кирка, пистолет, лук, гаечный ключ…», – иронизируют польские комментаторы под видеороликом YouTube-канала TVP Info.
Ранее поляки гневно отреагировали на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, упрекнувшего союзников Киева в том, что «никто из них не сделал достаточно» для победы страны. Подробнее – в нашей статье.