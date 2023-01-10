Посол Зварыч заявил о желании большинства украинцев вернуться из Польши на родину

Большинство беженцев хотят вернуться на родину, заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч.
Для многих жизнь в этой стране — это опыт, который украинцы используют для своего развития. Василий Зварыч поблагодарил власти за дружеское отношение к беженцам, открытость и доброжелательность.
«Большинство временно проживающих в Польше украинцев хочет вернуться в Украину», — подчеркнул посол.
Поддержка Украины обошлась для Польши примерно в 40 миллиардов злотых (около 9 миллиардов долларов), отмечает телеканал «360». Речь идет и о тратах на размещение беженцев. Часть средств на поддержку украинцев поступили не только от правительства, но и от самих поляков.