Первый пуск ракеты-носителя Virgin Orbit с территории Великобритании завершился провалом

Ракета-носитель LauncherOne компании Virgin Orbit не смогла вывести аппараты на орбиту. Ее представители заявили, что, вероятно, столкнулись с аномалией, которая помешала их планам. Запуск ракеты-носителя выполнен недалеко от побережья ирландских графств Корк и Керри вечером 9 января. В Корнуолл приехали тысячи британцев, мечтающих вживую увидеть историческое событие. После неудачного запуска ракеты самолет вернулся на аэродром.