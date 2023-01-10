«Добегался». Вологодского единоросса Долженко лишат партбилета за каникулы в ОАЭ

Депутат заксобрания Вологодской области Денис Долженко «добегался», и теперь его лишат партбилета за фото с пробежки в Дубае. Об этом сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«Можно много чем увлекаться по жизни — бегать, нырять, кататься на горных лыжах. Но всему есть время и место. Еще один наш депутат уже завтра [10 января] будет лишен партбилета. Добегался», — написал Турчак в Telegram-канале.
В канун Рождества Долженко разместил в соцсети «Вконтакте» публикацию с отдыха в ОАЭ. Депутат признался, что не умеет кататься на лыжах, поэтому ему пришлось «утеплиться» и выбрать для пробежки регион потеплее. Бегать в минусовые температуры в родном городе оказалось для народного избранника «не очень комфортно».
Реакция пользователей не заставила себя долго ждать. Резонансный снимок моментально разлетелся по различным пабликам в Сети, а вологодский депутат без доли скромности отмахивался, мол, как проводить каникулы — личное дело каждого.
В интервью «МК» единорос и вовсе заявил, что до региональных избранников содержание недавно опубликованного кодекса публичного позиционирования не доводили. В документе сказано: депутат не должен кичиться роскошью и путешествовать в экзотические страны, однако, по меркам Долженко, ОАЭ — совсем не экзотика.
Парламентарию припомнили и скандальное прошлое. В Telegram-канале «Выборы, выборы, выборы» рассказали, как Долженко подсыпал наркотические и психотропные вещества супруге и инициировал судебную экспертизу, чтобы лишить бывшую жену родительских прав на единственную дочь.
«Так что требовать от Дениса Долженко честности и патриотизма — это как крокодилу запретить есть мясо, тут поможет исключительно жесткая позиция руководителя партии “Единая Россия” и губернатора Вологодской области [Олега Кувшинникова]», — заключила администрация канала.
Кувшинников дипломатично прокомментировал хвастливую публикацию Долженко, отметив, что «преступного в этом, действительно, нет». Однако обратил внимание на «общественный запрос на справедливость» — с чиновников и депутатов народ спрашивает жестче. Глава региона удивился, что провинившийся депутат за годы работы этого так и не понял.
«В таких непростых условиях продолжать заниматься позерством и самолюбованием — просто глупо и неэтично. И если народный избранник в открытую демонстрирует такое поведение — это вопрос уже к депутатской комиссии по этике и руководству партийной фракции в ЗСО. Уверен, что комиссия примет правильное решение, которого от нее ждут люди», — написал он в Telegram-канале.
Теперь 43-летний депутат может продолжать бегать по берегам Персидского залива, только уже без членства в партии. Секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак, помимо новости о лишении Долженко партийного билета, напомнил о выходках и других слуг народа, посетовав на их неадекватное поведение.
Ранее он потребовал уволить курского депутата, разместившего на просторах Сети «видеопривет» из Мексики. Максим Васильев похвастался отдыхом в теплых краях, занимаясь на видео приготовлением горячительного напитка. Как чудили народные избранники на праздниках, можно узнать из материала «Политики Сегодня».
Денис Долженко с 2011 года является депутатом Вологодской областной думы. В нынешнем созыве он занял пост замглавы комитета по экономической политике и собственности.