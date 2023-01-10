«Добегался». Вологодского единоросса Долженко лишат партбилета за каникулы в ОАЭ

Кувшинников дипломатично прокомментировал хвастливую публикацию Долженко, отметив, что «преступного в этом, действительно, нет». Однако обратил внимание на «общественный запрос на справедливость» — с чиновников и депутатов народ спрашивает жестче. Глава региона удивился, что провинившийся депутат за годы работы этого так и не понял.