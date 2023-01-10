Капитан парагвайского «Серро Портеньо» Дуарте может продолжить карьеру в «Спартаке»

Воспитанник и капитан парагвайского клуба «Серро Портеньо» Алексис Дуарте может стать игроком московского «Спартака».
Столичный «Спартак», завершивший на втором месте первую часть сезона РПЛ, предложил заключить пятилетний контракт 22-летнему парагвайскому футболисту Алексису Дуарте. Об этом в социальных сетях проинформировал журналист Сесар Луис Мерло. По его данным, красно-белые могут объявить о трансфере в ближайшие дни. Портал Transfermarkt оценивает стоимость капитана «Серро Портеньо» в 4 миллиона евро.
«Спартак» набрал 36 очков в 17 матчах РПЛ сезона-2022/23. Ближайшую игру чемпионата России по футболу красно-белые проведут 5 марта. Соперником «Спартака» станет екатеринбургский «Урал».