Капитан парагвайского «Серро Портеньо» Дуарте может продолжить карьеру в «Спартаке»

Столичный «Спартак», завершивший на втором месте первую часть сезона РПЛ, предложил заключить пятилетний контракт 22-летнему парагвайскому футболисту Алексису Дуарте. Об этом в социальных сетях проинформировал журналист Сесар Луис Мерло. По его данным, красно-белые могут объявить о трансфере в ближайшие дни. Портал Transfermarkt оценивает стоимость капитана «Серро Портеньо» в 4 миллиона евро.