В США заявили о стремлении изменить ситуацию на Украине с помощью поставок бронетехники ВСУ

Несколько дней назад руководство Соединенных Штатов объявило о выделении крупнейшего по объему пакета военной помощи для нужд ВСУ на сумму более трех миллиардов долларов. В него войдут десятки БМП Bradley, самоходные артиллерийские гаубицы, бронированные автомобили различных классов, ракеты для систем залпового HIMARS, а также другие боеприпасы и военная амуниция.