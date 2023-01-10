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В США заявили о стремлении изменить ситуацию на Украине с помощью поставок бронетехники ВСУ

Армия
В США заявили о стремлении изменить ситуацию на Украине с помощью поставок бронетехники ВСУ

Руководство США намерено добиться изменения текущей динамики украинского кризиса путем поставок киевскому режиму бронированной техники и другого вооружения. Об этом сообщил официальный представитель американского госдепартамента Нед Прайс.

Несколько дней назад руководство Соединенных Штатов объявило о выделении крупнейшего по объему пакета военной помощи для нужд ВСУ на сумму более трех миллиардов долларов. В него войдут десятки БМП Bradley, самоходные артиллерийские гаубицы, бронированные автомобили различных классов, ракеты для систем залпового HIMARS, а также другие боеприпасы и военная амуниция.

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