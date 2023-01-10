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Трупы пожилых супругов обнаружили в квартире под Челябинском

Происшествия
Трупы пожилых супругов обнаружили в квартире под Челябинском

В Златоусте пожилых супругов нашли мертвыми в собственной квартире. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на поисково-спасательную службу Челябинской области.

Инцидент произошел в одном из домов на улице 30-летия Победы. В полицию обратились родственники пенсионеров, отметив, что те не отвечают на телефонные звонки.

«Они не подходили к дверям, при этом за их окнами продолжал гореть свет», — рассказали в ППС.

Специалисты вскрыли замок по просьбе силовиков. В помещении обнаружили тела 60-летнего мужчины и его жены. Проводится проверка.

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