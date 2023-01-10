Трупы пожилых супругов обнаружили в квартире под Челябинском

В Златоусте пожилых супругов нашли мертвыми в собственной квартире. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на поисково-спасательную службу Челябинской области.
Инцидент произошел в одном из домов на улице 30-летия Победы. В полицию обратились родственники пенсионеров, отметив, что те не отвечают на телефонные звонки.
«Они не подходили к дверям, при этом за их окнами продолжал гореть свет», — рассказали в ППС.
Специалисты вскрыли замок по просьбе силовиков. В помещении обнаружили тела 60-летнего мужчины и его жены. Проводится проверка.