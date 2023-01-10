Генсек НАТО Столтенберг не исключил передачу Украине танков Abrams и Leopard

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил передачу украинской армии основных боевых танков Abrams и Leopard 2. По его словам, это будет зависеть от совместного решения стран-участниц Североатлантического альянса.
«Нет, не исключаю. Но и обещать ничего не могу», — заявил он в беседе со шведской газетой Svenska Dagbladet.
Столтенберг добавил, что западные страны продолжат оказывать военную помощь Украине «для сохранения ее независимости».
Ранее Столтенберг заявил, что Россия и Китай угрожают западному миропорядку, пытаясь отстаивать свои интересы, которые нарушают веру Запада в свободу и демократию.