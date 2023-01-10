Newsweek: республиканцы должны изменить политику США по Украине

Ранее в Сети появилась информация о сокращении поддержки Вашингтона для Украины в случае большинства республиканцев в Палате представителей США. Конкретного решения по этому вопросу не приняли. Колдуэлл и Маира утверждают, что Вашингтон должен проводить более реалистичную политику. Экспертов процитировали на телеканале RT.