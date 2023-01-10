Получившие большинство в Палате представителей США республиканцы могут найти новый курс для политики страны, учитывая украинский конфликт. Такое заявление сделали президент по внешней политике организации Stand Together Дэн Колдуэлл и научный сотрудник Центра обновления Америки Сумантра Маитра.
Как утверждают авторы Newsweek, республиканцы должны изменить политику Соединенных Штатов по Украине. При этом не исключено, что они могут поддержать курс администрации президента Джо Байдена. Последний подчиняет американские интересы киевскому руководству.
Ранее в Сети появилась информация о сокращении поддержки Вашингтона для Украины в случае большинства республиканцев в Палате представителей США. Конкретного решения по этому вопросу не приняли. Колдуэлл и Маира утверждают, что Вашингтон должен проводить более реалистичную политику. Экспертов процитировали на телеканале RT.