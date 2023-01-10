Bloomberg: стоимость российской нефти Urals опустилась до 37,8 доллара за баррель

Российская нефть марки Urals 6 января торговалась в Приморске по цене в 37,8 доллара за баррель, сообщает агентство Bloomberg.
По данным независимого ценового агентства Argus, в этот день эталонный сорт Brent стоил 78,57 доллара за баррель, а российское сырье оценивалось в 37,8 доллара, то есть гораздо ниже ценового потолка, установленного государствами Евросоюза и G7 (60 долларов).
Аналитики объясняют, что стоимость отечественного черного золота снизилась на фоне выросшей зависимости России от Индии и Китая из-за санкционного давления со стороны западных стран. В сложившейся ситуации Москва вынуждена продавать свой энергоресурс с дисконтом и конкурировать с поставками с Ближнего Востока.