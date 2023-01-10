Bloomberg: стоимость российской нефти Urals опустилась до 37,8 доллара за баррель

По данным независимого ценового агентства Argus, в этот день эталонный сорт Brent стоил 78,57 доллара за баррель, а российское сырье оценивалось в 37,8 доллара, то есть гораздо ниже ценового потолка, установленного государствами Евросоюза и G7 (60 долларов).