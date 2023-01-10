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МО России продемонстрировало пуск «Искандера» по инфраструктуре украинской армии

Армия
МО России продемонстрировало пуск «Искандера» по инфраструктуре украинской армии

Министерство обороны России продемонстрировало пуск снаряда оперативно-тактического комплекса «Искандер» по военной инфраструктуре украинской армии в зоне проведения специальной операции. На кадрах показан выезд системы на стартовую позицию.

На видео запечатлена машина, которая сначала едет по лесистым участкам, а потом преодолевает размытые поля. Также можно увидеть работу командира батареи и маскировку автомобиля.

Пусковую установку закрывает специальная сеть, пропитанная химическим составом, который нейтрализирует радиоволны. Этот материал поглощает сигнал врага и спасает комплекс от обнаружения.

#Искандер #Минобороны #пуск #ракета