Шасси лопнуло у самолета во время посадки в Хабаровске

Воздушное судно получило повреждения во время посадки в хабаровском аэропорту. В результате происшествия у самолета лопнуло колесо на шасси.
Инцидент стал причиной временного закрытия воздушной гавани. В ходе происшествия у самолета была разрушена пневматика на шасси. Идут работы по эвакуации судна с первой взлетно-посадочной полосы.
Во время происшествия на борту самолета находились два члена экипажа. В результате инцидента никто не пострадал. Из-за ЧП летательному аппарату, который выполняет рейс Советская Гавань — Хабаровск, пришлось вернуться в аэропорт.