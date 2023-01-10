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Шасси лопнуло у самолета во время посадки в Хабаровске

Происшествия
Шасси лопнуло у самолета во время посадки в Хабаровске

Воздушное судно получило повреждения во время посадки в хабаровском аэропорту. В результате происшествия у самолета лопнуло колесо на шасси.

Инцидент стал причиной временного закрытия воздушной гавани. В ходе происшествия у самолета была разрушена пневматика на шасси. Идут работы по эвакуации судна с первой взлетно-посадочной полосы.

Во время происшествия на борту самолета находились два члена экипажа. В результате инцидента никто не пострадал. Из-за ЧП летательному аппарату, который выполняет рейс Советская Гавань — Хабаровск, пришлось вернуться в аэропорт.

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