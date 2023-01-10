Shukan Gendai: американские системы ПВО не способны сбивать российские «Авангарды»

Современные российские гиперзвуковые ракеты «Авангард» создали Соединенным Штатам Америки немало проблем. Такую точку зрения озвучил военный эксперт Масаки Такабэ, его слова приводит японская газета Shukan Gendai.
По его словам, сбить данный снаряд не получится даже у американских систем противовоздушной обороны.
«Даже если ("Авангард" – Прим. ред.) удастся обнаружить, то своевременный перехват будет невозможен», – считает специалист.
Дело в том, что ракета во время полета двигается по зигзагу, что в значительной степени затрудняет процесс ликвидации. А скорость «Авангарда» достигает 28 Махов, что примерно равняется 7,5 километра в секунду.