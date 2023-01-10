Bloomberg: Эстония готовит план конфискации российских активов

Эстония намерена представить к концу января юридический план ареста российских активов, замороженных в соответствии с санкциями Евросоюза. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Ожидается, что законодательная база будет создана к концу месяца. Официальный представитель МИД Эстонии Михкель Тамм сообщил, что в последних числах декабря правительство страны поручило министерствам разработать план конфискации активов.
Власти Эстонии намерены представить стратегию к тому моменту, когда Европейская комиссия разработает соответствующее соглашение для всего ЕС. Речь идет о том, как Брюсселю распорядиться 300 миллиардами евро из резервов ЦБ РФ, а также миллиардами евро из активов находящимися под санкциями россиян.