Bloomberg: Эстония готовит план конфискации российских активов

Власти Эстонии намерены представить стратегию к тому моменту, когда Европейская комиссия разработает соответствующее соглашение для всего ЕС. Речь идет о том, как Брюсселю распорядиться 300 миллиардами евро из резервов ЦБ РФ, а также миллиардами евро из активов находящимися под санкциями россиян.