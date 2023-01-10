Шквальный ветер в паре с гололедом может доставить немало проблем жителям Петербурга

Сегодняшний день рискует стать одним из самых опасных для жителей Санкт-Петербурга. Местные власти объявили в городе «желтый» уровень погодной опасности из-за шквального ветра.
Ситуацию усугубляет тот факт, что коммунальные службы города не потрудились убрать с дорог и тротуаров образовавшуюся наледь. Дуэт из гололеда и сильного ветра может доставить немало проблем петербуржцам.
Автомобилистам тоже стоит проявить осторожность. Обстановка на дорогах обещает быть не самой благоприятной. Водители вынуждены добираться до работы через многокилометровые пробки.
Горожан не устраивает такое положение дел на улицах Северной столицы. Они неоднократно направляли жалобы в Смольный и губернатору Александру Беглову. Однако администрация продолжает закрывать глаза на насущные проблемы.