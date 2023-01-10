Российские военные нашли под Авдеевкой карту ВСУ с планом наступления на Ростов и Таганрог

Командование украинских вооруженных сил планировало наступление на Ростов-на-Дону и Таганрог. Об этом сообщил РИА Новости командир подразделения ВС России с позывным «Саныч».
Российский военный уточнил, что нашел соответствующие пометки по меньшей мере полугодовой давности на картах, которые хранились на освобожденных украинских позициях под Авдеевкой. Вероятно, карты были отпечатаны по советским шаблонам, поскольку на них есть топонимы времен СССР.
На трофейной карте отмечено расположение украинских и российских войск в ходе специальной военной операции. Выделены Ростов-на-Дону, ЛНР, Донецк, Харьков, а также движение в сторону России и обратно, сообщил военный.