Российский военный уточнил, что нашел соответствующие пометки по меньшей мере полугодовой давности на картах, которые хранились на освобожденных украинских позициях под Авдеевкой. Вероятно, карты были отпечатаны по советским шаблонам, поскольку на них есть топонимы времен СССР.