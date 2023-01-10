Politico: Вашингтон хочет направить Киеву бронетранспортеры Stryker

Вашингтон изучает возможность внесения современных бронетранспортеров Stryker в новый список военной поддержки Киева. США могут сообщить о перечне помощи Украине на следующей неделе. Материал об этом опубликовало издание Politico.
Украинские вооруженные силы нуждаются в бронетехнике для отражения наступления России, которое ожидается весной. В статье говорится, что бронетранспортеры могут стать частью следующего транша военной помощи.
США внесли в прошлую поддержку 50 боевых машин пехоты Bradley. Вашингтон может анонсировать новый список, независимо от наличия или отсутствия Stryker, в конце следующей недели.