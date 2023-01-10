Замглавы МИД назвал «политическим кошмаром» для Запада сотрудничество России и Азии

Руденко добавил, что позитивно настроенные государства не желают подпитывать амбиции США и их союзников. Он добавил, что Запад не интересует, налаживаются ли отношения России и Азии по линии проведения специальной военной операции на Украине или по каким-то другим причинам. Ранее ему и так не удавалось мешать Москве в этом вопросе.