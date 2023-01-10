Госдеп: США предупредили Китай об издержках возможной помощи России в сфере безопасности

Американская администрация внимательно следит за принимаемыми в КНР решениями в ответ на российские «запросы помощи в сфере безопасности». Белый дом «ясно дал понять» китайским властям, «какова будет цена» помощи России, добавил Прайс. Предупреждения, в том числе, прозвучали на встрече лидеров КНР и США Си Цзиньпина и Джо Байдена в ноябре прошлого года на Бали, уточнил пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства.