Вассерман: европейцы не должны бояться зависимости от российских энергоресурсов

Зависимость членов международного сообщества друг от друга возникла ровно в тот момент, когда была изобретена международная торговля. И никакой проблемы в этой зависимости нет.
Такое мнение в разговоре с Федеральным агентством новостей высказал депутат Государственной думы, известный эрудит и победитель телевизионных интеллектуальных игр Анатолий Вассерман.
Ранее японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Европа оказалась в «ужасном» положении из-за ее зависимости от России в области поставок энергоносителей.
Европейские страны, по словам Кисиды, на протяжении десятилетий строили свои жизненные и производственные планы на уверенности в стабильных поставках дешевых энергоресурсов из России. Но это время этих поставок закончилось. Также и Япония зависит от энергоносителей, которые ей поставляют страны Ближнего Востока, добавил премьер.
Комментируя это заявление главы японского правительства, Анатолий Вассерман согласился с тем, что Япония и Западная Европа долгое время строили свое хозяйство, опираясь на поступающие из-за рубежа дешевые энергоресурсы. То есть они действительно в определенном смысле находятся в зависимости от стран, поставляющих им топливо.
«Однако, если взглянуть на ситуацию шире, то все мы друг от друга зависимы — это неизбежно! – подчеркнул при этом эксперт. – Если бы европейцы и японцы делали ставку на дорогие нефть и газ, то в таком случае они бы зависели от покупательной способности импортеров своей продукции! Это были бы другие, но от этого ничуть не менее неприятные проблемы».
Ни один субъект международного права в наше время не может быть полностью независимым, уверен Вассерман. Вопрос, по его словам, только в том в какой степени и от кого этот субъект зависим.
«Даже Робинзон Крузо очень сильно зависел от внешних факторов, когда обустраивал свою жизнь на необитаемом острове. В частности, он использовал приспособления, которые прибило к берегу с затонувшего корабля! Что же в таком случае говорить о целых странах, народы которых всегда торговали друг с другом, а стало быть, находятся в зависимости друг от друга?» – иронично отметил Вассерман.
Поэтому сама по себе зависимость одних государств от других не представляет собой проблемы. Просто премьер-министру Японии Фумио Кисиде и его коллегам из европейских стран нужно не портить отношения со своими партнерами и поставщиками, добавил эксперт в заключение.