«Тенденции крайне негативные». Хазин уверен, что в ближайшие годы ЕС ждет хаос

Финансирование украинских беженцев в странах Евросоюза неизбежно приведет к тому, что в европейской политике и социальной сфере возникнет беспорядок. И в итоге не позже, чем в ближайшие пять-восемь лет ЕС погрузится в хаос.
Уверенность в этом в эфире радио «Говорит Москва» высказал политолог и экономист Михаил Хазин.
Как отметил эксперт, после распада Советского Союза Россия совершила ряд ошибок. В частности, ошибкой было «отдать» Украину под влияние Запада. Но надо признать, что в 1990-е и начале 2000-х Москва была не в состоянии вести самостоятельную политику на постсоветском пространстве.
«По этой причине, когда мы побеждаем, то границы очень сильно сместятся. Я абсолютно убежден в том, что Евросоюз ждет политический и социальный хаос в течение ближайших пяти-восьми лет, – подчеркнул Хазин. – Уровень поддержки всех нарастает, подняли выплаты даже украинским беженцам, а экономика Евросоюза падает».
Уже в декабре-январе ситуация в Евросоюзе складывается самым неприятным образом, указал эксперт. И тенденции ее развития, по его словам, крайне негативные.
Также политолог добавил, что правящая элита в странах Западной Европы стремится к усилению либеральных тенденций, но объективная ситуация тянет эти государства в сторону ослабления.
Напомним, ранее Михаил Хазин емким детским анекдотом про умершую супругу лорда описал нынешнее состояние европейской экономики.