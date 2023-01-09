Польша после мобилизации вооружает дивизию на границе с Украиной

При этом польское формирование, вооруженное американским «железом», начали создавать на границе с Украиной и Белоруссией еще с 2019 года – до 2026 года планируется «довести до ума» разведывательный, артиллерийский полки, полк ПВО и другие. Именно из состава приграничной 18-й механизированной дивизии ВС Польши Украине отдавали польские танки, которые вскоре должны быть компенсированы американскими.