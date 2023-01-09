Польша после мобилизации вооружает дивизию на границе с Украиной

Власти Польши намерены развернуть новую дивизию у границы Западной Украины: четыре бригады будут оснащены лучшим вооружением, которое есть у страны. Об этом сообщил министр обороны Мариуш Блащак.
Дивизия будет дислоцироваться на территории Подляского воеводства на северо-востоке Польши. Предполагается, что ее вооружат американскими танками Abrams и южнокорейскими танками K-2.
Также в составе будет действовать артиллерийская бригада, вооруженная самоходными гаубицами польского производства Krab и южнокорейскими К-9, а разведкой займутся беспилотные системы.
Вторая Югославия?
Косвенно стремительную милитаризацию подтверждают и недавние обязательные военные учения для мужского населения страны, и намерение польского правительства закупить у США 116 танков M1A1 Abrams – контракт на сумму 1,4 миллиарда долларов уже одобрен, а Вашингтон подтвердит сделку еще в декабре.
Покупка должна восполнить дефицит танков, переданных Варшавой Киеву (всего 240 штук): новое вооружение будет использовано в приграничной с Украиной дивизии.
Настораживает и тот факт, что Польша станет второй после США страной, на вооружение которой поступят снаряды с сердечником из обедненного урана – те же самые, что были использованы силами НАТО во время бомбардировки Югославии и Ирака.
«Где же бьющие в набат экологи и ООН-овцы? Ах да, по их исследованиям никаких страшных последствий от использования обедненного урана в Югославии и Ираке не было. Не будут против, и если такие снаряды применят против русских и белорусов», – отмечает политолог Александр Бовдунов в Telegram.
Польша готовится к войне
Помимо вероятного взятия под контроль территорий Западной Украины, которые Варшава считает исторически польскими землями, агрессия Польши – главного форпоста США в Восточной Европе, – может быть направлена против Белоруссии, полагают эксперты. Захват украинских территорий произойдет под предлогом «союзничества»: польские элиты и силовики уже получили право на полноправную работу на Украине (так называемый «особый статус» наравне с украинскими чиновниками, а граница между странами упразднена.
«В Польше идет мобилизация. Фактически, польское государство развертывает войска для войны. И главной целью этой войны может оказаться Белоруссия. Много говорят о том, что существует большой интерес польского государства занять западную Украину, но есть и интерес к западной Белоруссии», – уверен директор Института нового общества Василий Колташов.
Хоть многие польские граждане бегут от мобилизации в соседнюю Германию, за год военных действий на Украине ВС Польши получили реальный боевой опыт, либо вступая в иностранные легионы ВСУ, либо меняя шевроны на украинские, отмечал Колташов. Тысячи польских солдат уже участвуют в войне против России.
На милитаризацию Польши оперативно реагируют в Белоруссии: 6 января Минобороны РБ заявило, что группировка российских и белорусских войск готова к защите Союзного государства.
При этом польское формирование, вооруженное американским «железом», начали создавать на границе с Украиной и Белоруссией еще с 2019 года – до 2026 года планируется «довести до ума» разведывательный, артиллерийский полки, полк ПВО и другие. Именно из состава приграничной 18-й механизированной дивизии ВС Польши Украине отдавали польские танки, которые вскоре должны быть компенсированы американскими.
Российская разведка не сомневается в амбициях «войска польского»: Польша усиливает подготовку к захвату территорий на западе Украины – Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области, сообщал 30 ноября директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
По словам главы СВР, президент Анджей Дуда уже дал указание подготовить «официальное обоснование» притязаний на Западную Украину – при этом Варшава планирует ссылаться на Волынскую резню 1943 года и проводить референдумы на «приобретенных территориях».
Ранее сообщалось, что правящая партия Польши «Право и справедливость» готовится к боевым действиям на Украине и уже назначила дату «освободительного марша» на Киев. Подробнее – в нашей статье.