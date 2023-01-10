Politico: Правящая партия в Польше всеми силами пытается удержать власть

Правящая партия в Польше «Право и справедливость» (PiS) хочет переизбраться на третий срок, несмотря на все препятствия. Такой вывод сделали журналисты американского издания Politico.
Обозреватели привели слова лидера фракции Ярослава Качиньского, который говорит о «непростой задачи», стоящей перед PiS. Политик подчеркнул, что нынешняя ситуация радикальным образом отличается от 2015 и 2019 годов, когда партия побеждала на выборах.
Одной из главных проблем является давняя ссора с Брюсселем из-за попыток Варшавы подчинить судебную систему страны под жесткий политический контроль вместо интеграции в общеевропейскую систему. Евросоюз осудил шаги в данном направлении, обвинив в посягательстве на «демократические ценности блока».
Кроме того, спор с руководством ЕС затронул и финансовую плоскость. В октябре 2021 года Суд Европейского союза оштрафовал польское правительство за невыполнение постановления о регулировке дисциплинарного механизма для судей. Также Еврокомиссия отказалась погашать кредиты и гранты на сумму 35 миллиардов евро из фонда восстановления после пандемии коронавируса.
Эксперты уверены, что с инфляцией на уровне 17,5%, правящая партия в Польше остро нуждается в любых деньгах в преддверии выборов.
«Если средства не поступят, это мобилизует оппозицию», — прокомментировал глава правительственного аналитического центра Норберт Малишевский.
Пока PiS пытается найти выход из сложившегося положения, поляки все больше смотрят в сторону оппозиционных политических объединений. Согласно прогнозам, четыре основные оппозиционные партии получат возможность одержать на предстоящих выборах уверенную победу, после которой сформируют правительство большинства, хотя и с глубокими идеологическими разногласиями.
Ранее замминистра иностранных дел Польши, уполномоченный правительства по вопросам компенсаций Аркадиуш Мулярчик назвал неуважением к полякам нежелание немецких властей обсуждать вопрос репараций. По его словам, в ответе ФРГ «нет юридической аргументации».