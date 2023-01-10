Politico: Правящая партия в Польше всеми силами пытается удержать власть

Кроме того, спор с руководством ЕС затронул и финансовую плоскость. В октябре 2021 года Суд Европейского союза оштрафовал польское правительство за невыполнение постановления о регулировке дисциплинарного механизма для судей. Также Еврокомиссия отказалась погашать кредиты и гранты на сумму 35 миллиардов евро из фонда восстановления после пандемии коронавируса.