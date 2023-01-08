Дана Борисова призвала отнять награды у «наплевавшего» на Россию Артура Смольянинова

Напомним, звезда фильма «9 рота» покинула РФ после объявления частичной мобилизации. В интервью Смольянинов неоднократно давал понять, что не поддерживает действия России на Украине. А недавно и вовсе заявил, что ему «наплевать» на будущее родной страны.