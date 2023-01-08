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Дана Борисова призвала отнять награды у «наплевавшего» на Россию Артура Смольянинова

Шоу-бизнес
Дана Борисова призвала отнять награды у «наплевавшего» на Россию Артура Смольянинова

Телеведущая Дана Борисова отреагировала на русофобские высказывания актера Артура Смольянинова✱. Она призвала отнять у артиста награды.

Борисова убеждена, что каждый человек должен поддерживать свою родину в трудные времена. Она призналась, что громкие заявления Смольянинова шокировали ее.

«Оказался такой с гнильцой человек, подловатый человек», – цитирует блондинку iReactor.

Борисова подчеркнула, что именно Россия помогла актеру обрести заветную популярность. По словам телеведущей, ее коллега был очень востребован в киноиндустрии.

Напомним, звезда фильма «9 рота» покинула РФ после объявления частичной мобилизации. В интервью Смольянинов неоднократно давал понять, что не поддерживает действия России на Украине. А недавно и вовсе заявил, что ему «наплевать» на будущее родной страны.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
#борисова #смольянинов #актер