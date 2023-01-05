«Войны всегда выигрывали русские мужики с железными яйцами»: Пригожин ответил на критику ЧВК «Вагнер»

Подытоживая вопрос дискредитации компании Пригожин напомнил, что «охотников плюнуть в сторону сильных» всегда было много. Обращать внимания на подобные высказывания сегодня просто нет времени. Бизнесмен добавил, что дискредитация ЧВК «Вагнер» под закон о дискредитации армии РФ не подпадает.