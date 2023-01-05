«Войны всегда выигрывали русские мужики с железными яйцами»: Пригожин ответил на критику ЧВК «Вагнер»

Бизнесмен Евгений Пригожин ответил на вопрос об организованной в Сети кампании по дискредитации ЧВК «Вагнер». Журналисты издания «Новый день» поинтересовались у предпринимателя, знает ли он, кто и зачем ее запустил.
Ряд СМИ недавно начал распространять информацию о бежавших заключенных из Ростовской области. Любопытно, что после она изменилась на Брянскую. Вместе с этим некоторые репортажи про взятие Бахмута появлялись без упоминания ЧВК «Вагнер». Там якобы находились лишь подразделения ВДВ.
Пригожин отметил, что действительно некоторые источники в Сети пытаются «побросать говно на вентилятор». Вероятнее всего, объяснил бизнесмен, это явление «внутреннее».
«Кому-то просто не нравится, что простые русские мужики, не участвовавшие в парадах на Красной площади, зачастую с небезукоризненным прошлым, могут побеждать врага. Но если мы вернемся к истории России, то все войны всегда выигрывал не спецназ с акробатическими этюдами, а те самые русские мужики с железными яйцами», — передает слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Говоря о взятии Бахмута, предприниматель отметил, что никого кроме «вагнеровцев» там не наблюдал. Работа в этом направлении является высокой целью ЧВК, которая достигается с честью.
Подытоживая вопрос дискредитации компании Пригожин напомнил, что «охотников плюнуть в сторону сильных» всегда было много. Обращать внимания на подобные высказывания сегодня просто нет времени. Бизнесмен добавил, что дискредитация ЧВК «Вагнер» под закон о дискредитации армии РФ не подпадает.
Недавно первая группа бывших заключенных из ЧВК «Вагнер» вернулась на родину, отработав свой контракт. ФАН писал, что Пригожин принял участие в их сопровождении. Произнося речь, он предупредил их о вреде алкоголя и напомнил о различных соблазнах на свободе, поддаваться которым не стоит.