Пригожин назвал ЧВК «Вагнер» третьим союзником России наравне с армией и флотом

Бизнесмен Евгений Пригожин по просьбе СМИ прокомментировал высказывание императора Александра III о союзниках России, отметив, что ЧВК «Вагнер» является третьим союзником страны.
Норвежская газета Aftenposten поинтересовалась, зачем России нужны частные военные компании, если у нее есть большая армия. При этом император Александр III называл союзниками РФ только армию и флот.
«Император Александр III не был проинформирован про преимущества ЧВК "Вагнер". Поэтому он не назвал ее третьим союзником России. А императора Александра IV, к сожалению, не было», — иронично ответил предприниматель.
Редакция издания также спросила у Пригожина, были ли случаи казни в ЧВК «Вагнер», на что он указал, что в ЧВК никогда никого не казнили.
«ЧВК "Вагнер" убивает врага на поле боя», — передает слова бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».
Пригожин также рассказал, что в ЧВК «Вагнер» сейчас числится 67 граждан Норвегии. Из них двое имеют двойное гражданство, а один является гражданином Норвегии и США. Свыше 50% из них проходили службу в армиях НАТО.
«Добавлю пикантности к вашему вопросу, из 67 человек 52 готовы после окончания конфликта на Украине вернуться в Норвегию с целью организации военного переворота, так как они справедливо считают, что исторически Норвегия — Родина викингов и по их собственному мнению "Norge er For Vikinger. Homofile hører ikke hjemme her"», — отметил предприниматель.
Ранее Евгений Пригожин посетил госпиталь в Перевальске на территории ЛНР. Он похвалил находящихся там бойцов ЧВК «Вагнер» за проявленный героизм.