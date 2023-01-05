Военный эксперт оценил вероятность весеннего наступления ВСУ

В комментарии для издания «Взгляд» он оценил недавние высказывания главы разведывательного управления минобороны Украины Кирилла Буданова касательно планирующейся на март атаки. По мнению эксперта, активизация ВСУ возможна даже в феврале, если приближающиеся морозы обеспечат необходимые условия, сковав грунт.