Военный эксперт оценил вероятность весеннего наступления ВСУ

Вооруженные силы Украины действительно могут предпринять попытку наступления весной и даже раньше, сообщил аналитик Михаил Онуфриенко.
В комментарии для издания «Взгляд» он оценил недавние высказывания главы разведывательного управления минобороны Украины Кирилла Буданова касательно планирующейся на март атаки. По мнению эксперта, активизация ВСУ возможна даже в феврале, если приближающиеся морозы обеспечат необходимые условия, сковав грунт.
Онуфриенко также подчеркнул, что наиболее вероятным направлением наступления является Бердянск. Собеседник журналистов усомнился в способности ВСУ прорвать оборону российских войск в Запорожской области, потому допустил и атаки в районе Сватово.