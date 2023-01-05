Постоянное спонсирование киевского режима может привести к краху Соединенных Штатов Америки. Об этом с уверенностью заявил журналист Шон Флитвуд в статье для издания Federalist.
Он подчеркнул, что Белый дом, продолжая накачивать вооружением и финансами киевским режим, рано или поздно может лицом к лицу столкнуться с недостатком ресурсов для более приоритетных вещей во внешней риторике.
Напомним, прежде бывший работник Белого дома Пол Крейг Робертс отметил, что угрозы украинской стороны вернуть крымский полуостров насмешили всю международную арену. Он также подверг жесткой критике экспертов, которые предсказывают поражение Москвы