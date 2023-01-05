Эксперты спрогнозировали диапазон биржевых цен на газ в Европе

По его словам, некоторые агентства Европы ждут «низких» котировок голубого топлива в 2023 году, порядка 1200-1300 долларов за тысячу кубометров. Однако такие цены окажутся следствием падения спроса на энергоресурс в связи с активной деиндустриализацией Европы. Причем так или иначе они останутся в несколько раз выше средних отметок прошлых лет.