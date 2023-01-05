Эксперты спрогнозировали диапазон биржевых цен на газ в Европе

Диапазон газовых цен в ЕС составил в 2022 году от 800 долларов за тысячу «кубов» до почти 3000 долларов. И наступивший год в этом плане может оказаться еще более непредсказуемым, пишет «Российская газета».
Если ситуация в геополитике не поменяется, Европа останется почти без российского газа, а за американский СПГ ей понадобится конкурировать с рынками Азии, отметил эксперт аналитического центра ИнфоТЭК, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Андрианов. Это, в свою очередь, неизбежно скажется на газовых котировках.
По его словам, некоторые агентства Европы ждут «низких» котировок голубого топлива в 2023 году, порядка 1200-1300 долларов за тысячу кубометров. Однако такие цены окажутся следствием падения спроса на энергоресурс в связи с активной деиндустриализацией Европы. Причем так или иначе они останутся в несколько раз выше средних отметок прошлых лет.