Ракетный эсминец ВМС США USS Chung-Hoon совершил проход через Тайваньский пролив

Эсминец USS Chung-Hoon Военно-морских сил США совершил проход через Тайваньский пролив для демонстрации приверженности Вашингтона «свободному и открытому» Индо-Тихоокеанскому региону, сообщила пресс-служба командования седьмого флота.
В коммюнике уточнили, что маневры, состоявшиеся в четверг, 5 января, носят плановый характер.
«USS Chung-Hoon, эсминец класса Arleigh Burke с управляемым ракетным вооружением, совершил плановый проход Тайваньским проливом», — сказано в пресс-релизе.
При этом подчеркивается, что корабль не входил в территориальные воды каких-либо государств.