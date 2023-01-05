Нетрезвая украинка устроила скандал в польском аэропорту из-за медленного Wi-Fi

Недовольная медленной работой Wi-Fi гражданка Украины устроила пьяный скандал в воздушной гавани Познани. Ее пришлось задержать местным полицейским.
Как пишут СМИ, прибывшая в Познань из Израиля украинка громко возмущалась слабой сетью Wi-Fi в зале прилета. Девушка мешала другим пассажирам, поэтому в зал вызвали сотрудников аэропорта. После этого украинка начала вести себя еще менее сдержанно — бросаться оскорблениями и пускать в ход кулаки.
Нетрезвую туристку пришлось усмирять наряду полиции. Тест обнаружил в крови гражданки Украины примерно 2,18 промилле алкоголя. Девушка признала свою вину и выплатила три тысячи злотых штрафа.
Европецы еще в конце минувшего года начали выражать недовольство из-за пребывания украинцев в их странах. Они даже записали рекламу для иностранцев с мягким призывом вернуться на родину.