Компании из ЕС продолжили работу в РФ, несмотря на санкции – губернатор Голубев

Уход западных компаний из России не слишком сказался на экономике Ростовской области, заявил губернатор Василий Голубев: большинство предприятий из ЕС продолжает работу, но «с оговорочкой».
Ряд европейских компаний ведет бизнес в регионе, несмотря на санкции Евросоюза, другие же приостановили деятельность, но договоры не расторгли. В числе последних – компания «Икстрим», выпускающая конструкторы Lego, а также испанская сеть магазинов одежды «Манго».
«Некоторые европейские партнеры первой тройки-пятерки стран попросили: пожалуйста, не надо о нас ничего рассказывать. Поставки будут, заверили они, но по-другому. Это крупные партнеры», – цитирует Голубева издание «Блокнот Ростов».
В качестве примера западной компании, сумевшей обойти санкции и фактически продолжить работу в РФ, губернатор привел «Мултон партнерс» – правопреемника ушедшей «Кока Кола ЭйчБиСи Евразия». Официально владельцем компании является американский головной холдинг «Кока Кола», но юридически он прекратил работу в России. Теперь завод в Ростовской области выпускает напитки под брендом «Добрый».
Ранее экс-премьер Бельгии заявил, что санкции против России имеют «менее чем нулевое воздействие» и пошли лишь на пользу Москве. Подробнее – в нашей статье.