Компании из ЕС продолжили работу в РФ, несмотря на санкции – губернатор Голубев

Ряд европейских компаний ведет бизнес в регионе, несмотря на санкции Евросоюза, другие же приостановили деятельность, но договоры не расторгли. В числе последних – компания «Икстрим», выпускающая конструкторы Lego, а также испанская сеть магазинов одежды «Манго».