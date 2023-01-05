Путин поручил Шойгу ввести режим прекращения огня на Украине до 7 января

По указу президента с 12:00 6 января и до полуночи 7 января все участники спецоперации по защите Донбасса со стороны России должны будут прекратить огонь, чтобы дать возможность верующим посетить службы в Рождество. Путин призвал украинскую сторону поступить аналогично, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.