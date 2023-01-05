Столтенберг: поставки оружия Киеву приближают завершение конфликта

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости увеличить поставки вооружения Киеву.
Во время своего выступления на ежегодной конференции Норвежской конфедерации предприятий в Осло генсек назвал оружие путем к мирному завершение конфликта.
«Оружие — это фактически путь к миру», — цитирует дипломата пресс-служба НАТО.
Кроме этого, Столтенберг призвал страны Североатлантического альянса вкладывать больше средств в развитие обороны. Кроме этого, он заявил о необходимости устранить зависимость от авторитарных режимов и продолжить отстаивать свободу и демократию в регионе.