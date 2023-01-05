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Армейский корпус Балтфлота отработал отражение условной воздушной атаки в Калининградской области

Армия
Армейский корпус Балтфлота отработал отражение условной воздушной атаки в Калининградской области

Военнослужащие зенитного ракетного полка армейского корпуса Балтийского флота приняли участие в учениях по защите промышленных объектов от условной воздушной атаки.

Как сообщает пресс-служба флота, тренировочные мероприятия развернулись в Калининградской области. В них задействовали более 50 военнослужащих, а также порядка десяти единиц вооружения и техники, в том числе ЗРК «Тор-М2».

Военные отработали занятие и подготовку огневых позиций, организацию связи и управления. Расчеты «Тор-М2», в свою очередь, выполнили задачи по приведению техники в боевую готовность, разведке и сопровождению целей.

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