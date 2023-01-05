«Это бессердечно». Американцы недовольны миграционной политикой Байдена

Американские города, управляемые мэрами из Демпартии США, страдают от миграционного кризиса: количество мигрантов, прибывающих с южных границ страны, достигло критической точки. Об этом сообщает издание Politico.
Местные жители «умоляют» администрацию Джо Байдена помочь справиться с наплывом приезжих: городские ресурсы уже перегружены. Из-за этого обострилась борьба между мэрами и губернаторами: так, губернатор штата Колорадо планировал отправить мигрантов из своего штата в Нью-Йорк и Чикаго, что еще больше осложнит работу местных приютов, школ и медицинских служб на местах.
После этого мэра Нью-Йорка Эрик Адамс раскритиковал губернаторов-демократов, привечающих мигрантов и высылающих их в крупнейшие американские города.
«Бессердечно, что наше мнение, как города, полностью игнорировали. Теперь мне приходится принимать трудные решения относительно ресурсов Нью-Йорка… Пришло время правительству США вмешаться в ситуацию», – заявил Адамс.
В федеральном правительстве на многочисленные запросы СМИ по этому поводу не отвечают. Требования о помощи со стороны мэров и губернаторов усиливают недовольство общества нерешительной реакцией администрации Байдена на пограничный кризис.
Мэрия Нью-Йорка просит Белый дом о финансовой и организационной помощи, но команда Байдена бездействует. Деньги на мигрантов якобы выделены, утверждает команда Байдена, но каким образом они будут распределяться по городам – неизвестно.
«Молчание администрации Байдена в ответ на призывы демократов является еще одним свидетельством того, что президент ограничен в решении миграционной проблемы, создающей социальную напряженность», – отмечается в статье Politico.
Теперь Байден должен успокоить и республиканцев, и демократов – это непростая политическая задача. Сконцентрировав внимание на помощи Украине, его администрация упустила контроль над миграционной политикой.
«Южная граница сталкивается с рекордным всплеском миграции, который, вероятно, останется неприятной проблемой на протяжении всего президентства Байдена», –подчеркивает издание.
По словам мэра Нью-Йорка, демократы в Конгрессе едва ли смогут решить проблему законодательно: их лояльная позиция по отношению к миграции, которую они готовы поддерживать, противоречит антимигрантской позиции республиканцев, которые занимают в Конгрессе большинство кресел.
Чиновник из администрации Байдена указал Politico на пакет миграционных реформ, которые Джо Байден выдвинул почти два года назад, отметив, что республиканцы отклонили запросы демократов о дополнительном финансировании для мигрантов.
Ранее сообщалось, что Республиканская партия готова закрыть глаза на Украину после победы на промежуточных выборах в Конгресс. Подробнее – в нашей статье.