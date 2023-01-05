«Это бессердечно». Американцы недовольны миграционной политикой Байдена

Местные жители «умоляют» администрацию Джо Байдена помочь справиться с наплывом приезжих: городские ресурсы уже перегружены. Из-за этого обострилась борьба между мэрами и губернаторами: так, губернатор штата Колорадо планировал отправить мигрантов из своего штата в Нью-Йорк и Чикаго, что еще больше осложнит работу местных приютов, школ и медицинских служб на местах.