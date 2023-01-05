Сотрудники ФСБ в Челябинской области пресекли диверсию на ж/д станции

Известно, что подозреваемые намеревались устроить подрыв одной из станций Южно-Уральской железной дороги. На месте преступления была обнаружена канистра с бензином, горелка, газовый баллон и прочие принадлежности. По факту покушения на диверсию было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ. На данный момент задержанные арестованы по результатам судебного заседания.