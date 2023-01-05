Депутат ГД Шеремет отреагировал на «абсурдные» требования Киева по Крыму

Он отметил, что преступный киевский режим в ожидании «своей скорой кончины» фантазирует и «выдает абсурдные идеи». Выдвинутые условия лишь подтверждают тот факт, что Украина заинтересовала в возвращении полуострова исключительно с материальной точки зрения,