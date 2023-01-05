Требования украинской стороны вернуть «украденные дома и квартиры в Крыму» выглядят абсурдно. Таким мнением поделился депутат Госдумы Михаил Шеремет.
Он отметил, что преступный киевский режим в ожидании «своей скорой кончины» фантазирует и «выдает абсурдные идеи». Выдвинутые условия лишь подтверждают тот факт, что Украина заинтересовала в возвращении полуострова исключительно с материальной точки зрения,
«Им нужны дома, земля, так как в их памяти еще, наверное, теплятся времена, когда можно было безнаказанно уничтожать и разворовывать Крым, но больше им этого никто никогда не позволит», — пояснил депутат в беседе с РИА Новости.
Ранее экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс заявил, что украинские угрозы вернуть Крымский регион насмешили весь мир. Западная пропаганда стала причиной ошибочной оценки ситуации Киевом, подчеркнул эксперт.