Власти Харькова снесли памятник Николаю Островскому у детской библиотеки

Власти Украины сражаются и с другими памятниками, связанными с Россией и Советским Союзом. Только сегодня министр культуры страны Александр Ткаченко заявил о внесении в Верховную раду законопроекта, который узаконит не только борьбу с Пушкиным, но и в целом «уменьшит влияние российских нарративов».