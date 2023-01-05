Власти Харькова снесли памятник Николаю Островскому у детской библиотеки

Находившийся у детской библиотеки в Харькове памятник советскому писателю Николаю Островскому снесли, пишет местное издание Kharkiv today.
Памятник Островскому, как отмечается в публикации, стоял на улице Чернышевской, у детской библиотеки, названной в честь литератора. На месте скульптуры остался постамент, который в прошлом году испортили вандалы.
Власти Украины сражаются и с другими памятниками, связанными с Россией и Советским Союзом. Только сегодня министр культуры страны Александр Ткаченко заявил о внесении в Верховную раду законопроекта, который узаконит не только борьбу с Пушкиным, но и в целом «уменьшит влияние российских нарративов».