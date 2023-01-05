Президент Соединенных Штатов Джо Байден намеренно разжигает украинский конфликт. Аудитория британского издания Daily Mail прошлась по главе Белого дома за его «идиотские» решения.
Согласно имеющейся информации, правительство США намерено предоставить Украине новое вооружение. Британцы сочли такой шаг со стороны Вашингтона провокацией конфликта. Они отметили, что Байден является подстрекателем противостояния.
«Идиотизм, связанный с участием США и НАТО в этом конфликте, продолжается. Украине конец», — написал один из пользователей.
Прежде СМИ сообщили, что в декабре 2022 года Конгресс Соединенных Штатов в очередной раз выделил киевскому режиму новый транш помощи в размере около двух миллиардов долларов.