Жителей Петербурга ждут аномальные морозы до −25 градусов

Столбики термометров в Санкт-Петербурге в ближайшие дни опустятся до −25 градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
В разговоре с ТАСС Вильфанд отметил, что очень холодная погода ожидается не только в Северной столице, но и на «более чем половине территории страны». По его словам, сильнейшие температурные аномалии с 5 по 9 января охватят многие регионы России, в том числе Петербург, Архангельскую и Волгоградскую области, Коми, а также Карелию.
Синоптик обратил внимание, что температура в регионах Северо-Западного федерального округа окажется на 8-19 градусов ниже климатической нормы. Куда более сильные морозы ожидаются за пределами европейской части России. Они преодолеют отметку в −45 на Чукотке, в Магаданской области и Якутии.
Холод уже начал сковывать Санкт-Петербург. Жители полагают, что коммунальщики вновь не справятся с непогодой. Свои опасения горожане озвучивают в социальных сетях. Ранее они не единожды просили возглавляемый губернатором Александром Бегловым Смольный устранить дефицит дворников и уборочной техники, однако проблема так и не решилась.