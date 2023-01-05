Жителей Петербурга ждут аномальные морозы до −25 градусов

В разговоре с ТАСС Вильфанд отметил, что очень холодная погода ожидается не только в Северной столице, но и на «более чем половине территории страны». По его словам, сильнейшие температурные аномалии с 5 по 9 января охватят многие регионы России, в том числе Петербург, Архангельскую и Волгоградскую области, Коми, а также Карелию.