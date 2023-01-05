Сенатор Пушков назвал отношения между Россией и Западом «ледяной войной»

Сегодняшние отношения между Россией и Западом находятся в состоянии «ледяной войны». Такое мнение озвучил сенатор РФ Алексей Пушков.
По его словам, напряженная обстановка между странами значительно усугубилась. Складывается сложная ситуация, которой не возникало даже в моменты крайнего обострения в период холодной войны, подвел итоги политик в своем Telegram-канале.
Ранее Алексей Пушков опубликовал график доверия граждан Германии к своему правительству, который был показан в эфире телеканала NTV. Согласно обнародованным показателям, немецкое руководство утратило доверие своего населения, пояснил он.