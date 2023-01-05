Отработавшие контракт экс-заключенные из ЧВК «Вагнер» поделились планами на будущее

Отработавшие полгода в рядах ЧВК «Вагнер» бывшие заключенные отдали свой долг Родине и теперь получили шанс начать новую жизнь. Многие из них планируют немного отдохнуть дома и снова вернуться к боевым товарищам, ведь на поле боя они нашли настоящую семью, пишет журналист Аббас Джума специально для ФАН.
Боец с позывным Найк поедет домой не один, а с кошечкой по кличке Даша. Он спас ее, когда та была котенком. Вместе они прошли и окопы, и артиллерийский град, и перелет на военном транспортнике. Однако после короткого отпуска сам Найк планирует вернуться
«Везу Дашку домой, а сам вернусь. Конечно, соскучился по семье. Но это мое решение, взвешенное и осознанное. Кто мне может запретить? Я мужчина, я сказал — я сделал», — рассказывает Найк.
Боец КУРВА (расшифровывается как «командир у разведки воюет аккуратно») говорит, что если бы не служба в ЧВК «Вагнер», то сидел бы еще 12 лет, на год дольше, чем его жена.
«Я ведь все это ради супруги и затеял — может, удастся и ее как-нибудь вытащить, я ради этого сделаю все что угодно. Поверьте, мы теперь другие люди. Это как заново родиться, как снова обрести семью, честь, совесть, цель в жизни», — делится боец.
Он называет бои лучшей работой, даже несмотря на моменты, когда кажется, что уже не выжить.
Боец Спартак рассказал, как нашел в рядах ЧВК «Вагнер» семью, настоящих боевых братьев, которых очень тяжело терять.
«Мы едины, мы любим свою страну и гордимся, что воюем в ЧВК "Вагнер"», — отмечает он.
Отработавших контракт бывших заключенных наградил медалью за отвагу лично бизнесмен Евгений Пригожин. Он поздравил ребят и предостерег их от наркотиков и алкоголя, посоветовав больше «не залетать» и при желании возвращаться обратно в ряды ЧВК «Вагнер» .