Отработавшие контракт экс-заключенные из ЧВК «Вагнер» поделились планами на будущее

Боец с позывным Найк поедет домой не один, а с кошечкой по кличке Даша. Он спас ее, когда та была котенком. Вместе они прошли и окопы, и артиллерийский град, и перелет на военном транспортнике. Однако после короткого отпуска сам Найк планирует вернуться