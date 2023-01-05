Меладзе и прочих звезд, поддержавших Киев, нужно лишить паспорта РФ – Сатановский

Между бандеровским лозунгом «Слава Украине» и нацистским приветствием нет никакой разницы, заявил политолог Евгений Сатановский, комментируя скандальное высказывание певца Валерия Меладзе на корпоративе в Дубае.
Российская творческая «тусовка» поддерживает украинский режим по глупости, слабости характера или из идейных соображений, уверен эксперт. Если страна воюет и ее пытаются уничтожить, а также «унижают и грабят на каждом шагу», то артисты не должны помогать в этом врагам. Если же они помогают врагу по доброй воле, то пусть заплатят за это потерей всего, что у них есть в России.
«Включая сюда не только доброе имя, активы, движимое и недвижимое имущество и какие угодно материальные ценности, но и гражданство. Оно, наверное, нехорошо и несправедливо, но тут уж как есть», – подчеркнул Сатановский в Telegram.
Неслучайно, как только Советский Союз распался, те, кто его «угробил и похоронил», первым делом исключили из российского правоприменения практику лишения гражданства. Так получилось «узаконенное право на предательство».
«И до сих пор это самое право на безнаказанное предательство родины у нас существует и активно используется. Что называется: из гуманных соображений. И тут уже не к Меладзе или Галкину вопросы. Совсем не к Меладзе», – заключил Сатановский.
Ранее экс-депутат Госдумы и политолог Сергей Марков назвал Меладзе «Валерием Фашидзе» за попытку подыграть украинскому национализму и «усидеть на двух стульях». Подробнее – в нашей статье.