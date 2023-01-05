Меладзе и прочих звезд, поддержавших Киев, нужно лишить паспорта РФ – Сатановский

Российская творческая «тусовка» поддерживает украинский режим по глупости, слабости характера или из идейных соображений, уверен эксперт. Если страна воюет и ее пытаются уничтожить, а также «унижают и грабят на каждом шагу», то артисты не должны помогать в этом врагам. Если же они помогают врагу по доброй воле, то пусть заплатят за это потерей всего, что у них есть в России.