Обращение американских дипломатов к россиянам воспринимается, как верх цинизма и предел моральной деградации. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя сообщение консульства США.
Политик напомнил, что Вашингтон тратит десятки миллиардов долларов на украинский конфликт, снабжая Киев оружием и уничтожая тысячи человек. Он подчеркнул, что «sons of bitches, несущие такой бред», являются настоящими наследниками рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса.
«Только этот мертворожденный бред уже ни на кого не действует. А ответ на него вы получите не в кабинетной тиши», — предупредил Медведев Запад в своем Telegram.
Он отметил, что главный подарок к Новому году в лице российского корабля с боекомплектом ракет «Циркон» двинулся к берегам стран НАТО и будет стоять на защите России и ее союзников. «Будем говорить на языке силы», парировал в ответ Медведев.