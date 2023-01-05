Париж заявил о намерении сохранить дипломатические отношения с Москвой

Власти Франции не хотят разрывать дипломатические отношения с российским руководством. Об этом заявила французский министр иностранных дел Катрин Колонна.
Глава внешнеполитического ведомства напомнила, что несмотря на возникающие трудности в общении контакт между Москвой и Парижем установлен. Соответствующее заявление Колонна сделала в ходе разговора с журналистами LCI.
«У нас есть контакты с Россией на всех уровнях, и мы хотим сохранить эти контакты с Россией», — уточнила дипломат.
Ранее Катрин Колонна заявила, что допускает возможность диалога президента Франции Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным. Однако сейчас переговоров в планах Парижа нет.