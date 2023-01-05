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МИД КНР вынес предупреждение Байдену о политизации темы коронавируса после снятия ограничений

Политика
МИД КНР вынес предупреждение Байдену о политизации темы коронавируса после снятия ограничений

Американскому лидеру Джо Байдену следует воздержаться от политизации темы коронавируса на фоне отмены антиковидных ограничений в Китае. Такое заявление сделала официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Дипломат подчеркнула, что за последнее время на территории государства не было выявлено новых штаммов. По этой причине страна постепенно будет возвращаться к прежней жизни, пояснила она.

«Каждая из заинтересованных сторон должна придерживаться научного подхода, принимать антиковидные меры, не направленные против какого-либо государства», — ответила Нин в ходе брифинга.

Ранее в ВОЗ допустили, что китайские власти могут занижать данные о смертности от Covid-19. В связи с этим представители организации попросили Пекин оперативнее и регулярнее делиться данными.

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