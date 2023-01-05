Западные СМИ напрямую лгали о происходящем на украинской земле во время СВО. Журналисты The American Conservative раскрыли неудобную для ЕС и США правду об истинном положении дел.
Обозреватели Запада намеренно создали иллюзию того, что Киев выйдет победителем в ходе конфликта, заявили авторы. Материальная поддержка Украине со стороны Белого дома добавляет еще больше проблем стране, добавили они.
«Несмотря на то, что западные СМИ отчаянно пытались навязать всему миру мираж о триумфе Украины, реальность оказалась менее радужной», — говорится в материале.
Прежде пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что в действительности Украина играет роль инструмента в борьбе Запада с РФ.